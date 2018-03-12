Son dönemin en hareketli zamanını yaşamakta olan altın fiyatları, Mart ayının başlamasından beri devam ettirdiği yükselişine son verdi ve fiyatlar yeni haftada düşüşe geçti. Altın fiyatlarında yaşanılan bu düşüşlerden sonra ise çeyrek altın kaç para oldu? İşte detaylar…

Altın fiyatlarında son derece hareketli bir dönem yaşanmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz Şubat ayında sürekli değişkenlik gösteren ve bir iniş bir de çıkış gösteren altın fiyatları, ayın son günlerinde ise yükselişe geçmiş ve bu yükselişin ardından ise Mart ayına da fiyatlar bu şekilde devam etmişti. Mart ayında ilk düşüşünü geçtiğimiz hafta sonunda yaşayan altın fiyatları bu düşüşünü sürdürmeye devam etti ve yeni haftaya da altın fiyatları düşüş içerisinde başladı. Bu düşüşlerle ilgili olaraksa ekonomi analistlerinin yaptığı yorumlarda fiyatların bu seviyelerde dengelenebileceği ve hafif bir düşüş daha olabileceği belirtildi.

12 MART’TA ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA OLDU?

Altın fiyatlarında devam eden bu düşüşler sonrasında 12 Mart’ta çeyrek altın 265 liradan satışmaya başlandı. Gram altın ise 162 liradan alıcısını bulmaya başladı. Cumhuriyet altını ise 1.084 lira olurken, ons fiyatı ise 1.323 lira oldu. Yarım altının fiyatı ise 530 lira olurken, tam altın ise 1.057 liradan satılmaya başlandı. Beşli altın ise 2.272 liradan alıcısını bulmaya başlarken, 22 ayar bilezik ise 147 lira oldu.