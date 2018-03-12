İran’da düşen uçakta hayatını kaybeden 8 arkadaş ile ilgili kahreden detaylar gelmeye devam ediyor. Mina Başaran’ın 17 gün sonra düğünü olduğu dün de basına yansımıştı. Aynı uçakta bulunan ve hayatını kaybeden Zeynep Coşkun, Ayşe And ve Sinem Akay'ın da bu yaz evlenecekleri ortaya çıktı. Ayrıca uçakta bulunan kadınlardan Burcu Gündoğar Urfalı ve Jasmin Baruh Siloni hamileydi.

BAE'den İstanbul'a gelirken İran'da düşen Başaran Holdinge ait Challenger 604 tipi özel jette 11 kadın hayatını kaybetti. 3 mürettebat ve 8 yolcunun bulunduğu uçağın enkazına dün gece saat 03.00 sularında ulaşıldı. 10 ceset enkazdan çıkarılırken, 1 ceset hala aranıyor. Mina Başaran’ın Nisan ayında evleneceği ve arkadaşları ile birlikte Dubai’ye bekarlığa veda partisine gittiği, buradan dönerken de korkunç kazanın yaşandığı öğrenildi.

4’Ü BU YAZ EVLENECEKTİ, 2’Sİ HAMİLEYDİ

Hayatını kaybeden 8 yolcudan Mina Başaran Nisan ayında, Zeynep Coşkun, Ayşe And ve Sinem Akay ise bu yaz birer ay ara ile dünya evine girecekti. Hepsi tanınmış isimler olan yolculardan Burcu Gündoğar Urfalı ve Jasmin Baruh Siloni'nin ise hamile oldukları öğrenildi. 11 kadının hayatını kaybettiği korkunç kaza, Tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

1 CESET HALA ARANIYOR

İran’da arama kurtarma ekipleri dün gece saat 03.00 sularında uçağın enkazına ulaştı. Enkazda 10 ceset bulundu. Cesetlerden 8’i teşhis edilirken, 2 cesedin yanma ve parçalanma nedeniyle tanınmayacak halde olduğu öğrenildi. Henüz 1 ceset ise hala bulunamadı ve ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.