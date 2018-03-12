Afrin’in Cinderes beldesinde düzenlenen operasyonda sağ olarak ele geçirilen 5 terörist, bölgede teröristlerin yaşadığı korkuyu anlattı. Teröristler ifadelerinde, bazı PKK-YPG'li teröristlerin, Türk askerinin çok kararlı savaştığını ve Burseya Dağı’nın alınması ile örgüt içinde korku ve paniğin başladığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak tarihinde Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik olarak düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Cinderes bölgesinde sağ olarak yakalanan 5 YPG’li teröristin yakalandıktan sonra verdikleri ifadeler, örgütün yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi. Terör örgütünün Kafr Cannah köyündeki kamplarından silahlarını bırakarak kaçan ve askerler tarafından yakalanan teröristler, ifadelerinde örgütün paniğini ve korkusunu anlattı.

SİVİL YALANI BAŞARILI OLAMADI

Yakalanan teröristlerden 32 yaşındaki Andok Kendal ifadesinde, örgütün Türkiye için 'Sivilleri öldürüyorlar' algısı yaratmaya çalıştığını, ancak bunun tutmadığını söyledi. Sahte resimleri başka internet sitelerinden kopyalayarak yaymaya çalıştıklarını fakat yorumlarda “Türkiye için 'Sivilleri öldürüyorlar' yalanınız tutmuyor. Bunları yayımlamayın" diye yorumlar yazılıyordu. Ama o yorumlar siliniyordu.” ifadelerini kullandı.

KAMPTAN 23 TERÖRİST KAÇTI

39 yaşındaki Hasan Rubar isimli terörist ise YPG’nin Türk askeri tarafından bitirileceğini belirterek, uzun zamandan beri teröristlerin telsizlerden "Bittik tükendik. Asker bizi, burayı bitirecek. Acele yardıma gelin. Tüm arkadaşlar vuruldu" şeklinde anonslar yapıldığını söyledi. Başka bir terörist ise Burseya Dağı’nın alınması ile birlikte büyük panik yaşadıklarını, orada öleceklerini düşünerek 23 teröristle birlikte kamptan kaçtıklarını anlattı. Bazı teröristlerin ise 8 yıldan beri dağda olduklarını, fakat Türk askerini ilk kez bu kadar kararlı gördüklerini söylediğini, panik ve korkunun daha o zaman başladığını söyledi.