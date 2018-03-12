İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran ile ortaya çıkan fotoğraflarının ardından ölenlerden birinin pilot Elif Ulusoy olduğu iddia edilmişti. Ulusoy, bu iddiaların ardından ortaya çıkarak, 2 hafta önce Başaran Holding tarafından işten çıkarıldığını ve hayatta olduğunu söyledi.

İran'da düşen Türk jeti ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Uçakta bütün cesetlere ulaşıldığı öğrenildi. Sosyal medyada ise uçaktaki pilotlardan birinin Elif Ulusoy olduğu iddia edilmişti. Pilot Elif Ulusoy bir açıklama yaparak, düşen uçakta olmadığını, iki hafta önce işten kovulduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLAR NEDENİYLE ELİF ULUSOY SANDILAR

Başaran Holding bünyesindeki MC Havacılık'a ait iş jeti, dün akşam saatlerinde BEA’dan dönerken İran’da düşmüş, 3 mürettebat ve 8 yolcusu feci şekilde can vermişti. Jetin düşmesine ilişkin haberler gelmeye devam ederken, düşen jette görev yaptığı iddia edilen pilot Elif Ulusoy ortaya çıkarak hayatta olduğunu açıkladı.

2 HAFTA ÖNCE İŞİNE SON VERİLMİŞ

Kazada ölen iş adamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ile kısa süre önce çekilen fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasının ardından telefonunun susmadığını belirten pilot Elif Ulusoy, hayatta olduğunu ve 2 hafta önce Başaran Holding tarafından işine son verildiğini açıkladı. Yakınlarını hayatta olduğuna ikna etmekte zorlandığın söyleyen Ulusoy, herkesin büyük korku ve panik yaşadığını dile getirdi. Pilot Elif Ulusoy, işine son verilmeseydi, büyük ihtimalle o uçakta olacağını da anlattı.