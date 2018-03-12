TV8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz'de yepyeni bir hafta yine bomba gibi bir başlangıç yaptı. Yeni yarışmacılarla başlayan yepyeni bir hafta izleyiciyi oldukça heyecanlandırırken Yemekteyiz'in yeni yarışmacılarından ilk gün yarışacak isim olan İman Bey alış verişini tamamlayarak rakiplerine en lezzetli yemekleri sunmak için evinde yemeklerini hazırlamaya başladı. Peki, İman Beyin evinde neler yaşandı? İman Bey yemeklerini yetiştirebildi mi? İman Bey rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

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