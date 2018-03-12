﻿ TV8 Yemekteyiz 12 Mart 2018 İman Beyin Evinde Neler Yaşandı? İman beyin Menüsü ve Puanı

TV8 Yemekteyiz 12 Mart 2018 İman Beyin Evinde Neler Yaşandı? İman beyin Menüsü ve Puanı

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz'de yepyeni bir hafta yine bomba gibi bir başlangıç yaptı. Yeni yarışmacılarla başlayan yepyeni bir hafta izleyiciyi oldukça heyecanlandırırken Yemekteyiz'in yeni yarışmacılarından ilk gün yarışacak isim olan İman Bey alış verişini tamamlayarak rakiplerine en lezzetli yemekleri sunmak için evinde yemeklerini hazırlamaya başladı. Peki, İman Beyin evinde neler yaşandı? İman Bey yemeklerini yetiştirebildi mi? İman Bey rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

Anasayfa MEDYA TV8 Yemekteyiz 12 Mart 2018 İman Beyin Evinde Neler Yaşandı? İman beyin Menüsü ve Puanı
TV8 Yemekteyiz 12 Mart 2018 İman Beyin Evinde Neler Yaşandı? İman beyin Menüsü ve Puanı
TV8 Yemekteyiz 12 Mart 2018 İman Beyin Evinde Neler Yaşandı? İman beyin Menüsü ve Puanı Tarih: 2018-03-12 Saat: 16:29:08
Güncelleme : 2018-03-12 16:29:08

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz'de yepyeni bir hafta yine bomba gibi bir başlangıç yaptı. Yeni yarışmacılarla başlayan yepyeni bir hafta izleyiciyi oldukça heyecanlandırırken Yemekteyiz'in yeni yarışmacılarından ilk gün yarışacak isim olan İman Bey alış verişini tamamlayarak rakiplerine en lezzetli yemekleri sunmak için evinde yemeklerini hazırlamaya başladı. Peki, İman Beyin evinde neler yaşandı? İman Bey yemeklerini yetiştirebildi mi? İman Bey rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

Ayrıntılar Geliyor...

TV8 Yemekteyiz 12 Mart 2018 İman Beyin evinde neler yaşandı İman beyin menüsü İman beyin puanı
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