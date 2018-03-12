Birleşik Arap Emirlikleri’nden kalkan ve İstanbul’a giden Başaran Holding’e ait olan özel jetin İran’da düşmesi sonucu uçakta bulunan 3 mürettebat ve 8 yolcu hayatını kaybetmişti. Peki, Mina Başaran dahil 11 kadının hayatını kaybettiği jetin düşme sebebi ne? İşte detaylar…

Bilim İnsanlarının yaptığı araştırmalarda, depremler ve uçak kazaları arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığı belirtilse de geride bıraktığımız zamanlarda yaşanan örnekler ve özel kazalar akıllara yine bu soruları getirdi.

UÇAK KAZALARINDAN SONRA DEPREM OLMASININ NEDENİ NE?

Uçaklar manyetik alan ve sinyallerden etkilenirler. Bu nedenle depremlerin önceden manyetik sinyaller yoluyla tespit edilebileceği ispatlanmamış olsa da ciddi bir araştırma konusu. Öte yandan 2012 yılında Japonya’da meydana gelen büyük bir depremden 2 ay önce garip elektromanyetik sinyaller tespit edildiği belirtilmişti. Aynı zamanda depremlerden önce oluşan manyetik alan değişimlerinin bölgede yer alan elektronik cihazlara zarar verdiği iddiaları da ciddiyetini korumakta. İran’da Mina Başaran ve yanındaki arkadaşları dahil 11 kadının hayatını kaybettiği kaza sonrasında akıllara yine depremlerin ve manyetik alan değişimlerinin uçak kazalarıyla ilişkili olup olmadığı sorusu geldi.

TÜRK JETİNİN DÜŞMESİNİN ARDINDAN KISA SÜRELİ DEPREM MEYDANA GELDİ

Başaran Holding’e ait özel jetin düşmesinin ardından İran’ın hemen güneyinde bu sabah bir dizi deprem meydana geldiği öğrenildi. Bu durum yine tektonik hareketlerin oluşmasından önce ortaya çıkan stres kaynaklı manyetik alan değişimlerinin uçakların düşmesine sebep olup olmadığı soruları akıllara geldi.