İran’da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran'ın Göktürk'teki Kemerköy sitelerindeki villası bugün taziye ziyaretine gelenlerle doldu taştı. Önlem amaçlı olarak Başaran’ların evinin önünde gün boyu iki ambulans bekledi.

İş adamı Hüseyin Başaran’ın tek kızı Mina Başaran, dün akşam saatlerinde İran’da yaşanan uçak kazasında hayatını kaybetti. Büyük acı yaşayan Başaran ailesinin Göktürk'te Kemerköy sitelerindeki villasına ziyaretçi yağdı.

ACILI AİLENİN EVİNİN ÖNÜNDE AMBULANS BEKLETİLİYOR

Başaran ailesinin evine bu sabah erken saatlerden itibaren çok sayıda ziyaretçi geldi. Evde oldukları öğrenilen Başaran ailesi, taziyeleri kabul etti. Gün boyunca site içerisinde iki ambulans da hazır bekletildi. Taziyenin ardından ziyaretçiler, Hüseyin Başaran'ın villasından ayrılırken, Başaran’ların Kemerburgaz'daki şirket binasında ise sessizlik hakimdi.

FACİANIN YAŞANDIĞI YERİN GÖRÜNTÜLERİ GELDİ

Diğer yandan, Mina Başaran ve arkadaşlarının içerisinde olduğu jetin düştüğü yerdeki görüntüler de ortaya çıktı. Yürüyerek ulaşılması neredeyse imkansız olan bölgeden 7 kişinin cesedi helikopterlerle alınarak indirildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı da bir açıklama yaparak, jet kazasında hayatını kaybeden 11 kişinin de cesetlerine ulaşıldığını söyledi. Facianın yaşandığı yerde uçaktan kalan izler ve yangın izleri dikkat çekti.