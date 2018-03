TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2018'de bir veda daha yaşandı. Son olarak dokunulmazlık oyununu kaybeden ve takımlarından 4 yarışmacıyı elenme adayı olarak çıkaran All Star takımı takımlarından bir kişiye veda etti. Peki, All Star takımına veda eden isim kim oldu? İşte detaylar...

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmaları arasında olan Survivor 2018 yarışmasında yine bir eleme heyecanı yaşandı. All Star takımının eleme adayı olarak çıkardığı 4 isim içinden biri oylamada en az oyu alarak adaya veda etti.

SURVİVOR 2018 ALL STAR TAKIMINDA ADAYA VEDA EDEN İSİM KİM OLDU?

Survivor 2018'de oynanan son dokunulmazlık oyunu gönüllüler takımının olmuştu. Gönüllüler takımı Survivor'ın başından bu yana ilk dokunulmazlık oyunlarını kazanırken All Star takımı ise ilk kez dokunulmazlık oyununu kaybetti. Gönüllüler takımı hem takımlarına Nagihan Karadere gibi güçlü bir ismin dahil olması hem de artık kazanma arzusunu çok daha fazla yaşadıklarından dolayı kıyasıya bir rekabetle All Star takımı karşısında galip geldi. All Star takımının elenmesi için çıkardığı 4 isim arasında kimin eleneceği izleynler ve tüm yarışmacılar tarafından merakla beklenirken Sahra, Nihat Doğan, Murat ve Damla arasından en az oyu alarak elenen isim Nihat Doğan oldu.

NİHAT DOĞAN'DAN GÜZEL VEDA

Survivor macerasına yaklaşık 1 ay sonra veda eden ünlü türkücü Nihat Doğan, Survivor'da olduğu için çok mutlu olduğunu ve takımını her zaman destekleyeceğini söyledi. Hem kendi takımından hem de gönüllüler takımından helallik isteyen Nihat Doğan, Acun Ilıcalı'ya kendisini yeniden Survivor'a davet ettiği ve bu macerayı yeniden yaşamasını sağladığı için teşekkür etti. Tek tek takım arkadaşlarıyla vedalaşan Doğan, gönüllüler takımıyla da vedalaşarak Survivor 2018'i noktaladı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com