Altın fiyatları yeni güne hızlı bir başlangıç yaptı. Günün ilk saatlerinde hareketlenen altın fiyatları genel anlamda yükselişe geçti ve çeyrek altın başta olmak üzere diğer altın çeşitleri yüksek endekslerle ilerledi. İşte 13 Mart 2018 güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları son günlerdeki sakinliğini geride bıraktı ve yeni günde yeni yükselişler yaşanmaya başladı. Çeyrek altın ve gram altın güne yükselişle başlarken genel olarak diğer altın çeşitleri de bu yükselişe katıldı ve altın da hızlı ilerleme görüldü. Ekonomi analistleri altın fiyatlarının ilerleyen günlerde yükselişini arttırarak devam edeceğini aktardı. Peki, çeyrek altın ve gram altın yükselişten sonra kaç lira oldu? Altın çeşitlerindeki ilerlemelerde son durum ne? İşte 13 Mart 2018 altın fiyatları ve tüm detayları…

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

13 Mart 2018 Salı gününde altın fiyatları güne hızlı bir başlangıç yapıyor. Gram altın 163,52 liradan alıcısını bulmaya başlarken çeyrek altın ise 265,73 lirayla yükselişe geçen altın çeşidi oluyor. Yarım altın 531,46 liradan işlem görmeye başladı. Tam altın 1.059 liradan yeni güne giriş yaparken ons altın 1.323 lirayla alıcısını karşıladı. Cumhuriyet altını ise yeni günde düşüşe geçti ve 1.082 liradan güne giriş yaptı. 22 ayar bilezik 148,22 lira ve beşli altın 5.282 lirayla güne başlangıç yapan altın çeşidi oldu.