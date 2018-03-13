İran'da kendilerine ait jetin düşmesi ile kızı Mina Başaran’ı kaybeden iş adamı Hüseyin Başaran’ın yakınlarının verdiği bilgilere göre sürekli aynı cümleyi tekrarladığı öğrenildi. Acılı baba, dünyada bu jetten yüzlerce olduğunu söyleyip “Niye bizimki, niye bizimki?" cümlesini sürekli olarak tekrarlıyormuş.

Başaran Holding’e ait jetin İran’da düşmesinin ardından yankılar devam ediyor. Düşen jette 11 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kadın hakkında kahreden detaylar ortaya çıkmıştı. Başaran Holding’in jetinde hayatını kaybeden Mina Başaran’ın babası Hüseyin Başaran’ın kazadan sonra sürekli olarak "Bu uçaktan dünyada yüzlercesi var. Niye bizimki, niye bizimki?" cümlesini tekrarladığı öğrenildi.

ÖLENLERİN TAMAMININ SORUMLULUĞUNU ÜSTLENDİ

Kazadan sonra yaşananlar hakkında köşesinde bir yazı yazan Sabah yazarı Bülent Cankurt, Hüseyin-Beril Başaran çiftinin Kemer Country'deki evlerinin dün ziyaretçi akınına uğradığını dile getirdi. Mina Başaran ve ölen 7 arkadaşının taziyelerinin bu evde kabul edildiğini belirten Cankurt, Hüseyin Başaran’ın kendi şirketine ait uçağın düşmesi sonucu 11 kişinin ölmesinin sorumluluğunu üstlendiğini ve sürekli olarak "Bu uçaktan dünyada yüzlercesi var. Niye bizimki, niye bizimki?" cümlesini tekrarladığını yazdı.

DNA TESTİ İLE BELİRLENECEK

11 kişinin cenazeleri dün İran Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Bazı cenazelerin tanınmayacak halde olmasından dolayı ölenlerin yakınlarından İstanbul'da da Adli Tıp Kurumuna giderek kimlik tespiti için DNA örneği vermeleri istendi. Cenazeler kimlik belirleme çalışmalarının arından İstanbul’a gönderilecek.