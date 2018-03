TSK bugün bir açıklama yaparak, Afrin ilçe merkezindeki kuşatmanın tamamlandığını duyurdu. Kuşatmada, sivillerin bölgeden güvenle çıkabilmesi için bir koridor da oluşturuldu. TSK’dan yapılan açıklamada, müteakip harekat için kritik öneme sahip bölgelerin ele geçirildiği de belirtildi. Bugün son dakika haberi geçen AA ise Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de Mağaracık ve Dermeşkanlı köylerini teröristlerden temizlediğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 20 Ocak tarihinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında asıl hedef olan Afrin ilçe merkezinin kuşatmasını tamamladı. Kuşatma tamamlanırken, sivillerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için bir koridor da hazırladı.

SİVİLLER GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLİYOR

AA muhabirleri ise TSK ve ÖSO’nun Afrin ilçe merkezindeki kuşatmasında, kentin güneyinde yer alan bölgeden sivillerin tahliyesi için bir koridor açtığını söyledi. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de Mağaracık ve Dermeşkanlı köylerini teröristlerden temizledi.

OPERASYONUN BAŞLAMASI İÇİN EMİN BEKLENİYOR

Genelkurmay Başkanlığı bugün resmi bir açıklama yaparak, Afrin ilçe merkezinin tamamen kuşatıldığını duyurdu. Bölgede operasyon kapsamında kritik öneme sahip bölgeler de teröristlerden alınırken, operasyonun başlamasının ise an meselesi olduğu öğrenildi. Mehmetçik, ilçeye hakim tepelerden an be an ilçedeki hareketliliği takip ediyor. Eller tetikte, verilecek bir emirle operasyonun başlaması bekleniyor.