Bursa’nın Büyükorhan İlçesi’nde bulunan bir çeşmeden akan suyun şifalı olduğu gerekçesi ile hem Türkiye’den hem de Avrupa’dan çoğu kişi gelip o çeşmeden su içiyor ve bidonlara da doldurup geri giderken o sudan götürüyorlar. İşte detaylar…

Bursa’nın Büyükorhon İlçesi’nde bağlı olan Karaağız Mahallesi’nde bulunan bir çeşmeden akan suyun şifalı olduğu gerekçesi ile pek çok kişi bu mahalleye geliyor ve sudan içiyor. Çeşmeden akan bu suyun birçok hastalığa iyi geldiği belirtilirken, böbrek hastalığı, idrar yolları rahatsızlığı ve böbrek taşı rahatsızlığına iyi geldiği belirtildi ve bu yüzden de en çok bu hastalığı yaşayanların mahalleye gelerek o çeşmeden su içtiği belirtildi.

AVRUPA’DAN DA GELİYORLAR

Yaklaşık olarak 100 yıldır bu çeşmeden su aktığı belirtilirken, 1990 yılında Artvinli bir işadamının da bu çeşmeden su içtiği ve hastalığı iyileştiği için mahalleye camii yaptırdığı belirtildi. Karaağız Mahallesi’nde yaşayan ve 60 yaşında olan Ahmet Yılmaz ise bu suyun Oluklu dağı diye tabir ettikleri yerden aktığını belirtti ve bu suyun böbrek taşının dökülmesine, idrar yolu hastalıklarına ve böbrek hastalıklarına iyi geldiğini söyledi. Türkiye’nin pek çok şehrinden ve Avrupa’dan mahallelerine gelenlerin olduğunu ve buradan hem su içip hem de bidonlarla su götürüldüğünü belirten Yılmaz, suyun içilebilir raporunun olduğunu söyledi ve şifaları olmasına rağmen tatlı bir su olduğunu da dile getirdi.