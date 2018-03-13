Kayseri'de üçüncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki A.İ., öz babası temizlik işçisi Oğuz İ. tarafından cinsel istismara uğradığını öğretmenine anlattı. Şikayet üzerine baba, öz kızına cinsel istismarda bulunmaktan tutuklandı.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, bir ilkokul öğretmeni öğrencisinin durumundan şüphelenerek rehberlik servisinden yardım istedi. Skandal olay da bu andan sonra ortaya çıktı. A.İ. isimli 9 yaşındaki öğrenci, babası tarafından istismar edildiğini rehberlik servisindeki yetkililere anlattı.

OKUL YÖNETİMİ POLİSE HABER VERDİ

Okul yönetimi durumu polise haber verdi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, özel bir şirkette temizlik görevlisi olarak çalışan ve 2 çocuk babası 21 yıllık evli Oğuz İ.’yi gözaltına aldı. Emniyette sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Oğuz İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLÇE SAKİNLERİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Tutuklanan babayı cezaevine götüren aracı ilçede yakalayan bir grup ise öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Oğuz İ.'yi linç etmek istedi. Polis ekipleri Oğuz İ.’yi linç girişiminden güçlükle kurtardı.