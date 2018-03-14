Çin’de yaşamakta olan Yao isimli bir kadın yaşadığı romatizma ağrılarına iyi geleceğiniz düşünerek 3 tane kurbağayı canlı bir şekilde yedi. Ardından da önce bağırsakları tıkandı ve sonra ise göğsünden 13 santimetrelik bir parazit çıkartıldı. İşte haberin detayı…

Çin’de yaşayan Yao isimli bir kadın, yaşadığı romatizma ağrılarına iyi geleceğini düşünerek, 3 tane kurbağayı canlı yiyince önce bağırsakları tıkandı sonra da göğsünden kocaman bir parazit alındı.

Çin’de yaşayan Yao isimli bir kadın, uzun süredir romatizmal ağrılar yaşıyordu. Bu ağrıları dindirmek içinse doktor tedavisi yerine o geleneksel tedavi yönetimini seçti ve başkalarından duyduğunu yapıp 3 tane kurbağayı canlı canlı yedi.

BAĞIRSAKLARI TIKANDI

Kurbağaları canlı bir şekilde yiyen Yao isimli kadın, bu olaydan sadece birkaç ay sonra daha büyük bir sağlık problemi yaşadı ve talihsiz kadın çektiği sancılar sonrası hastanelik oldu. Hastanede yapılan kontrollerinde ise kadınının bağırsaklarının parazitten dolayı tıkandığını tespit etti ve kadının bu yönde tedavisi yapıldı.

Ancak bağırsakları tıkanan kadının tedavisinin yapıldığı esnada doktorları şoka uğratan bir olay meydana geldi. Kadının göğüs kısmında oldukça büyük bir parazit kafası göründü. Bu parazitin ise alınması için kadın hemen ameliyata alındı. Ameliyatta ise kadının göğsünden başarı bir operasyon ile 13 santimetre uzunluğunda bir parazit çıkartıldı ve bu doktorları hayli şaşırttı. Kadının ise tedavisinin devam ettiği açıklandı.