Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Bayern Münih ile karşılaşacakları mücadele öncesinde basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli teknik adam Münih maçında cezalı Vida’nın yanı sıra Pepe ve Tosic’in de oynamayacağını açıkladı. İşte detaylar…

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya’nın en büyük takımlarından birisi olan Bayern Münih ile eşleşen ve ilk maçı deplasmanda 5-0 kaybeden temsilcimiz Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, rövanş karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenledi. İlk maçta 10 kişi kaldıklarını hatırlatan Şenol güneş, rövanş karşılaşmasında daha güzel bir futbol sergilemek istediklerini belirtti ve can sıkan da bir haber verdi. Tecrübeli teknik adam, cezalı Vida’nın yanı sıra defansın bel kemiği olan Pepe ve Tosic’in de bu mücadelede forma giyemeyeceğini açıkladı.

SAVUNMADA PROBLEM OLACAK

Vida’nın cezalı olması ve Pepe ile Tosic’in de sakatlıkları dolayısıyla oynayamayacak olmalarının savunmada bir problem yaratacağını söyleyen Şenol Güneş, Caner Erkin ve Adriano’nun da sakatlıklarının olduğunu ve onlara ise maç saatinde bakacaklarını belirtti. Forvette ise sayısal olarak fazla oyuncularının olduğunu ama bu sakatlıklardan dolayı defansta ellerinde sadece Medel’in kaldığını dile getirdi. Taraftarlarının güvenini sarsmak istemediklerini de dile getiren Şenol Güneş, aldıkları yenilginin skoruna takılı kalmayacaklarını ve kendi oyunlarını oynayacaklarını da altını çizerek belirtti.