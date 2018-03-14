Ankara’da sabaha karşı iki caddenin kesiştiği noktada karşılaşan iki otomobil kafa kafaya girerek feci şekilde çarpıştı. Meydana gelen kazada ise 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İşte detaylar…

Ankara’da sabaha karşı feci bir kaza meydana geldi! Sincan İlçesi’nde bulunan Pro. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinden Plevne Mahallesi’nde doğru 06 FJ 4005 plakalı otomobili ile seyir halinde olan M.A, Selimiye Caddesi’nden aynı caddeye çıkmakta olan Z.A’nın kullandığı 40 DV 136 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. O esnada feci kazayı gören bazı vatandaşlar hemen durumu polise ve sağlık ekiplerine aktardı.

1 KİŞİ KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Meydana gelen kazanın ihbarının alınmasının ardından ise sağlık ekipleri ve polisler kısa sürede olay yerine intikal etti. Polis ekipleri trafiğin bir bölümünü kapatırken, sağlık ekipleri ise hemen yaralılara ilk müdahalesinde bulundu. Otomobil sürücüsü Z.A’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit eden sağlık ekipleri, yaralıları ise hemen müdahalelerinin tamamlanmasının ardından ambulansla hemen Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi’ne götürdü ve yaralılar burada tedavi altına alındı.

Ancak hastaneye getirildiğinde durumu ağır olan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının ise tedavilerine devam edildiği belirtilirken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.