Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 46. Muhtarlar Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu ve Afrin’in akşama kadar düşebileceğini dile getirdi. Bunun yanı sıra Erdoğan, Afrin’den sonra ise Münbiç’in hedefte olduğu ve oranın da teröristlerden temizleneceğini açıkladı. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de ki Külliyesi’nde 46. Muhtarlar Toplantısı’nda konuştu. Ülkenin gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçıların ve sporcuların kendilerine Afrin gitmek ve Mehmetçik’e destek olmak için mesajlar attığını söyledi ve bu milletin bileğini kimsenin bükemeyeceğini 15 Temmuz hain darbe girişiminde tüm dünyanın gördüğünü dile getirdi. Askeri ve polis elbisesini giyseler de içlerinde FETÖ olan tüm hainlerin şimdi cezaevinde olduğunu söyleyen Erdoğan, daha sonra ise terörle mücadele şehit olan askerlere, polislere ve koruculara rahmet diledi.

AFRİN’DEN SON MÜNBİÇ TEMİZLENECEK

Afrin bölgesinde sürmekte olan Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin açıklamalarda da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede operasyonun son derece kararlı bir şekilde devam ettiğini ve aldığı son bilgilere göre 3 bin 444 teröristin öldürüldüğünü belirtti. Bunun yanı sıra Afrin’de artık sona gelindiğini ve akşama kadar düşebileceğini de belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, buranın tamamen kontrole geçirilmesinin ardından ise ilk hedefin Münbiç olduğunu söyledi ve oranın da teröristlerden temizleneceğini açık açık söyledi. Buraların ise teröristlerden temizlendikten sonra gerçek sahiplerine teslim edileceğini de dile getirdi.