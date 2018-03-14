Afrin’de sivil halkın bölgeden kaçmasını engellemek isteyen teröristlerin hendek kazma çalışmalarına başladıkları görüldü. Teröristlerin hain planını İHA’lar deşifre etti.

Afrin ilçe merkezinde PKK ve YPG’li teröristlerin bölgeden kaçmak isteyen sivillerin geçişini engellemek için hendek kazma çalışmalarına başladıkları görüldü. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan İHA’lar tarafından görüntülenen teröristlerin hain planı da deşifre olmuş oldu.

DOZERLE KAZI ÇALIŞMASI YAPIYORLAR

Alınan bilgilere göre, Afrin ilçe öerkezinde köşeye sıkışan teröristler sivil halkı kullanmak için bölgeden kaçışlarını engellemeye çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan İHA’ların görüntülediği teröristlerin ilçe merkezine getirdikleri bir dozerin Afrin’i terk etmek isteyen sivil halkın bulunduğu noktaya getirildiği ve burada yolun önünü kesecek şekilde kazı çalışması yaptığı belirlendi.

SİVİLLER UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTURDU

Dozerlerin çıkış noktasında kazı çalışması yaptığını gören sivil halk ise çıkış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Araçlarını bırakarak dozerin çalışma yaptığı yere giden sivillerin teröristlerin kazı çalışmasına engel olmaya çalıştıkları görülüyor. Halkın bölgeden kaçışına engel olmak isteyen teröristlerin sivillerin büyük tepkileriyle karşılaştığı görülürken birçok sivilinde elinde silahlar olan teröristlerle tartışmaya girdikleri görülüyor. İHA’ların kamerasına takılan bir görüntüde, yaşlı bir kadının ilk olarak yolu kapatan teröristlerden birini ikna etmeye çalıştığı daha sonrada yollara teröristlerin dizdiği taşları elleriyle tek tek atarak açmaya çalıştığı yansıyor.