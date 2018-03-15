Dolar fiyatları son günlerde 3 ayın zirvesine çıkarken son olarak 3,85’e kadar düşmüş daha sonra yeniden artış göstererek 3,88’i aşmıştı. Euro fiyatları ise tarihinin en yüksek zamanlarını zorlayarak 4.80’e kadar ulaşmıştı.

Dolar fiyatları 15 Aralık 2017 tarihinden bu yana yüksek endekste ilerlemeye devam ederken daha sonra hafifi gerilemeler yaşadı ancak yüksek endeksinden hiç bir şey kaybetmedi. Son günlerde yine yüksek endekste ilerleyen dolar fiyatları son belirlemelerde, 3.88’in üzerine kadar çıktı.

EURO ZİRVEYİ ZORLUYOR

Dolar fiyatları yeni haftanın başından itibaren yükselişinden bir şey kaybetmezken Euro fiyatları da tarihi zirvesini yoklamaya başladı. Euro fiyatlarındaki sepet kur 4.3419 ila 4.464 kadar rekor aşamalarında seyrediyor. Euro fiyatlarındaki genel durumunda da, 4.80’iaştığı belirlendi.

DOLAR FİYATLARI DAHA DA ARTACAK MI?

Son günlerde hızlı bir artışa geçen dolar fiyatlarında bu yükselişin devam etmesi bekleniyor. Öte yandan dolar fiyatlarında orta vadeli olarak 4.20 olduğu ve Rabobank tarafından belirlenen hedeflerde de bu rakam yer aldığı öğrenildi.

TL CİNSİ VARLIKLAR NEDEN AYRIŞIYOR?

Öte yandan TMV Consultancy Başekonomisti İnanç Sözer tarafından konomi üzerine bir analist yapıldığında, TL cinsindeki varlıklarda yaşanan ayrışmanın altında 2 temel neden yattığını bunlarında, jeopolitik gelişmeler ve küresel çapta faiz hadlerindeki yükseliş olduğunu belirledi. Başekonomist Sözer, bu 2 noktada oldukça temkinli olunması gerektiğinin altını çizdi.