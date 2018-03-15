Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin yaptığı açıklamada, çemberin daraldığını ve Afrin’in yüzde 70’inde güvenliğin tamamen sağlandığını söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Afrin’de güvenliğin yüzde 70 oranında sağlandığını duyurdu.

"TERÖRİSTLER İÇİN ÇEMBER DARALDI"

İbrahim Kalın, teröristler için Afrin’de çemberin daraldığını belirterek, çok kısa bir zaman içerisinde Afrin merkezinin de tamamen teröristlerden temizleneceğini öngördüklerini dile getirdi. Teröristlerin Afrin’i yeni kandil yapmak istediklerini belirten Kalın, bu isteklerinin Zeytin Dalı Harekatı ile bertaraf edildiğini dile getirdi.

REX TİLLERSON'UN GÖREVDEN ALINMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'de, Rex Tillerson'dan boşalan Dışişleri Bakanlığı'na Mike Pompeo'nun getirilmesi konusunda da açıklamalarda bulunarak, Tillerson'ın yerine Pompeo’nun gelmesinin mutabık kalınan konulardan vazgeçilmesi anlamına gelmediğini söyledi.

3524 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

20 Ocak tarihinde Suriye’nin Afrin ilçesine yönelik olarak TSK tarafından başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 55. güne girildi. PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, Türkiye’nin sınır güvenliğinin korunması ve bölgedeki sivillerin huzuru için başlatılan operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 3524 olarak güncellendi. Genel Kurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerin 80’inin son 24 saatte öldürüldüğü belirtildi.