Cep telefonları artık küçük yaşlı herkesimin cebine girmiş durumda. Kullanıcı sayısı bu kadar fazla olunca ve telefon özelliklerinin her geçen gün biraz daha kapsamlı hale geldiğini düşünürsek en büyük problem şarjın kısa sürede bitmesi oluyor.

Cep telefonlarıyla internete girilebilmesi, fotoğraf ve video çekilebilmesi ve en önemlisi hepimizin yaptığı telefon görüşmeleri şarjımızı azaltan unsurlar. Hiç kimse bunları yapmaktan mahrum kalmak istemiyor ancak kısa sürede tükenen şarj ile hepimizin başı dertte. İşte bu dertten kurtulmak için, telefonumuzu daha uzun süre kullanabilmek için yapmamız gereken bazı önemli hususlar bulunmakta. Öncelikle çoğu insanın yaptığı ilk hatayla başlayalım. Telefon şarja takılır ancak şarj tam dolmadan fişten çekilir.

Tam dolmayan ve fişten kısa sürede çekilen telefonların bataryalarının ömrüde fişte kaldıkları süre kadar olacağı şaşırtmamalıdır. Telefonumuzun şarjı yüzde 20'lerin altına düşmeden telefon şarj edilmeye başlanmalıdır. Şarjın kısa sürede bitmesine neden olan bir diğer neden ise çoğumuzunda yaptığı gibi telefonu titreşim modunda kullanmaktır. Titreşim telefon şarjını daha kısa sürede bitiren bir diğer etkendir. Telefon çaldığında, internette yapılan sörfler esnasında gelen bildirimler ile telefonun titremesi yada oyun oynarken titreşim özelliğinin açık olması şarjımızı daha kısa sürede bitiren etkenlerdir. Günümüzde herkesin akıllı telefon kullandığı düşünürek yazdığım yazımda, akıllı telefonlarda arka planda gereksiz çalışan uygulamalar da önemli bir unsur. Kullanmadığımız yada işimizin bittiği uygulamaları tamamen kapatmak şarj tasarrufunda etkili olacaktır.

Telefonlarımızda ki her özelliğin çalışması enerji ihtiyacı duyar. Wifi, gps gibi sürekli kullanmadığımız yada ihtiyacımızın dışında açık olan bu gibi özelliklerinde kapalı olması önemli bir adım olacaktır. Bataryalarımızı en çok zorlayan ve şarjı en çok harcayan en önemli unsur ekran parlaklığı tabiki. Akıllı telefonumuzu düşük parlaklıkta kullanmak şarj tasarrufu için olmazsa olmazların başında. Bir diğer önemli tavsiyem ekran kilidi yapılması yönünde. İnce bir detay ama etkili. Telefon kilidi yapılması ile ekran karardığı için bu ufak önlem şarj tasarrufu sağlayacaktır. Bu basit gibi görünün ama çoğumuzun yapmadığı detay tavsiyelerden sonra yinede hepimizin bu sorunu tam çözemeyeceği, en azından şuan ki cihazların verdikleri ile çözemeyeceğimiz bir gerçek. Şarjımızın bitmek üzere olduğu durumlarla tabiki karşılaşacağız.

Son önerilerimi bunun üzerine vermek istedim. Şarjımızın bitmek üzere olduğu durumlarda telefonumuzu uçak moduna alarak şarj tasarrufu sağlayabilir ve acil durumlarda uçak modunu devre dışı bırakarak şarjımızı tasarruflu bir şekilde kullanabiliriz. Son olarak çok az kişinin bildiği yaşanılarak tecrübe edinilen bir tavsiyeyi siz okuyuculara sunmak isterim. Sıcak havanın olduğu ortamlar şarjı daha çabuk bitirir, kısacası sahilde bulunduğumuz yada kışın sıcak odalarda geçirilen zamanlarda şarjın daha hızlı bir şekilde biteceği aşikardır. Bu gibi havanın sıcak olduğu durumlarda telefonu güneş altında bırakmamak ya da kalorifer gibi sıcak yerlerin üzerine telefonumuzu koymamak şarj tasarrufu sağlayacaktır.

Telefon şarjdayken minimum kullanım ile bataryanın bozulmamasına özen gösterilmelidir. Şarjda kullanılan telefonlar bataryaların şişmesine ve şarjın düzensiz bir şekilde gidip gelmesine sebep olabilmektedir. Hepimizin günlük hayatta eli kolu olan akıllı telefonlar için, bu önlemlerin alınması ve daha uzun süreli kullanımı sağlaması dileğiyle.