Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde yaşayan 54 yaşındaki Remzi E., iddialara göre komşusunun 14 yaşındaki kızını masaj yaptırma bahanesiyle eve çağırdığı ve cinsel tacizde bulunduğu gerekçesi ile 10 yıl hapse mahkum edildi. Remzi E.’nin kendi kızının da daha önce bir başkası tarafından cinsel tacize maruz kaldığı ortaya çıktı. İşte detaylar…

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde akıl almaz olay! Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde yaşayan 54 yaşındaki Remzi E., eşinden ayrı olduğu için kızıyla beraber yaşayan komşularının evine gitti ve kapıyı açan 14 yaşındaki S.Ç’ye evde kimin olduğunu sordu. İddialara göre, küçük kız evde kimsenin olmadığını söyleyince Remzi E., S.Ç’nin kendisinin sırtını çiğnemesini istedi ve evine davet etti. S.Ç’ye ise 20 lira verdi ve sonra da kasıklarına masaj yapmasını istedi. Ardından da küçük kız dizlerini ovarken, onu tutup öpmeye başladı ve ardından da bacaklarını okşadı. Küçük kızın eline 20 lira daha veren Remzi E., iddiaya göre korkmamasını söyledi ancak S.Ç evden kaçarak kendi evlerine gitti.

10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Eve gittikten sonra ise durumu annesi eve geldikten sonra anlatan S.Ç, annesi ile beraber karakola gideren Remzi E.’den şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Remzi E. ise Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı ve suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti ise Remzi E.’ye “sarkıntılık suretiyle cinsel istismar” ve “cinsel amaçlı olarak çocuğun hürriyetinden yoksun kılınması” suçlarından 10 yıl hapis cezasına karar verdi.

Öte yandan suçlamaları kabul etmeyen Remzi E.’nin ise daha önce kendi kızının da cinsel istismara maruz kaldığını öğrenildi.