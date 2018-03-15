İstanbul’dan Tokat’a giden otobüsün önündeki TIR’a çarparak yanması sonucunda otobüste yanarak can veren anne ve 5 yaşındaki kızı Tokat’ta yan yana defnedildi. Yanan otobüste ise 11 kişi can vermişti. İşte detaylar…

İstanbul’dan yola çıkan ve Tokat’a gitmekte olan bir yolcu otobüsü, Çorum’un Osmancık İlçesi’nin yakınlarında bir TIR’a arkadan çarpmış ve çarpmanın etkisi ile otobüs bir anda alev almıştı. Yanan otobüste ise 11 kişi can vermişti. Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cesetlerden ise Dürdane Kaplan ile 5 yaşındaki kızı Betül Kaplan’ın tespitini yapan yakınları cenazeleri aldı ve memleketi Tokat’ın Pazar İlçesi’ne bağlı bulunan Üzümören beldesine getirildi. Burada ise anne ve kızı yan yana defnedilirken, anne ve 5 yaşındaki kızının tabutunu yan yana görenler oldukça duygusal anlar yaşadılar.

OĞLUNUN SÖZ KESME TÖRENİNDEN DÖNÜYORDU

Dürdane Kaplan ve 5 yaşındaki kızının cenaze törenine katılan Üzümören Belde Belediye Başkanı İsmail Karakaş ise hastanede tedavisi devam eden Hulusi Kaplan ile hayatını kaybeden eşi Dürdane Kaplan’ın oğulları olan Burak Kaplan’ın polis okulunda eğitim gördüğü ve onun İstanbul’da ki söz törenine katıldıklarını belirtti. Geri dönüş yolunda ise otobüsün kaza yapması sonucunda Dürdane Kaplan ve kızının hayatını kaybettiğini, Hulusi Kaplan’ın ise tedavisinin devam ettiğini açıkladı.