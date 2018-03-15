Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, hainlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askerimiz şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin ilçesine yönelik olarak düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda bugün bir acı haber daha geldi. Temizlenen köylerde arama tarama faaliyetleri yapıldığı sırada hainlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 1 askerimiz şehit oldu.

ŞEHİT ATEŞİ ERZURUM’A DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri bir açıklama yaparak, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 15 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında, el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." ifadelerini kullandı. Şehidimizin Teğmen Muhammet Kır olduğu ve Erzurum Pasinler nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Şehidin Erzurum’daki baba evine acı haber verildi. Şehit Teğmen Muhammet Kır'ın bekar olduğu öğrenilirken, ailesi acı haberle yasa boğuldu.