ABD Dışişleri Sözcüsünden gelen yeni Menbiç açıklamasında, Menbiç konusunda henüz Türkiye ile bir anlaşma yapılmadığını ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. İşte detaylar…

ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert tarafından gelen yeni açıklamada, Türkiye ile ABD arasında henüz Menbiç konusunda bir anlaşma yapılmadığı ve konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Nauert, ‘Türklerle Menbiç görüşmelerimiz sürüyor’ ifadelerinde bulundu.

ÇAVUŞOĞLU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında yapılan Menbiç görüşmelerinde mutabakata varıldığını belirtmiş ve son yapığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden alması sonrasında Menbiç konusunda yapılan görüşmelerin etkilenebileceğini belirtmişti. Çavuşoğlu, ABD ile 19 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan yeni görüşmede Menbiç’le ilgili durumun netleşeceğini de aktarmıştı.

‘GÜVENLİĞİ TÜRK VE ABD ASKERLERİ SAĞLAYACAK’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamalarda, YPG’nin Menbiç’ten çekilmesiyle birlikte bölgedeki güvenliği ABD ve Türk askerlerinin sağlayacağını ve YPG’nin bölgeden çekilmesine iki ülkenin nezaret edeceğine değindi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI TİLLERSON GÖREVDEN ALINDI

Geride bıraktığımız günlerde ABD ve Türkiye arasında gerçekleşen görüşmede Menbiç konusunda iki ülkenin mutabakata vardığı açıklaması yapılmıştı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’tan gelen sürpriz kararla ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson görevden alındı. Tillerson’ın görevden alınmasının ardından Türkiye ve ABD arasında sağlanan Menbiç mutabakatının rafa kalkacağı söylentileri ortaya çıktı.