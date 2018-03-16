Altın fiyatları şaşırtan ilerlemesiyle devam ediyor. Çeyrek altın yeni günde ani çıkışına devam ederken gram altın yaşadığı yükselişi devam ettirmedi ve yeni güne sakin bir başlangıç yaptı. İşte 16 Mart 2018 Cuma gününde altın fiyatlarında son durum…

16 Mart 2018 Cuma günü Kapalıçarşı altın fiyatları yine alıcısını ve yatırımcısını şaşırttı. Son günlerde hızla yükselen çeyrek altın yükselişine devam ederken gram altın güne sakin bir başlangıç yaptı. Altın fiyatlarında genel olarak inişli çıkışlı bir ilerleme görülürken ekonomi analistleri altın fiyatlarında yüksek ilerleyişin ilerleyen günlerde devam edeceğini ve altın çeşitlerinin genel olarak yükselişe geçeceğini belirtti. Peki, 16 Mart 2018 Cuma gününde altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler ne? İşte tüm detaylar…

ÇEYREK ALTIN YÜKSELDİ, GRAM ALTIN DÜŞTÜ

16 Mart 2018 Cuma gününde çeyrek altın haftayı yüksek endekste kapattı ve 269,85 liradan yeni güne başladı. Gram altın ise tam tersine düşüşle ilerledi ve alıcısını 164,92 liradan bulmaya başladı. Altının ons fiyatı da gram altını takip etti ve 1.315 liradan yeni güne başladı. Cumhuriyet altını 1.104 lirayla yeni güne yüksek giriş yapan altın çeşidi oldu. Yarım altın 539,70 lirada ilerlerken tam altın ise 1.076 liradan yeni güne başladı. 22 ayar bilezik 150,52 lira, beşli altın ise 5.363 lirayla haftanın son gününe başlayan altın çeşidi oldu.