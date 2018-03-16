Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekâtı başlamadan önce hainler, rahat rahat toplu fotoğraf çektirmişti. Ortaya çıkan bir fotoğraftaki 15 kadın, 7 erkek teröristin, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik ve ÖSO tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Suriye’nin Afrin ilçesi Mehmetçik ve ÖSO tarafından Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında çembere alındı. Türkiye’nin sınır güvenliğinin sağlanması ve bölge halkının huzuru için Afrin’de terörist temizliği sürüyor. PKK/YPG'li 15 kadın teröristin, harekat başlamadan önce çektirerek Facebook üzerinden paylaştıkları bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğraftaki bütün teröristlerin öldürüldüğü belirlendi.

FACEBOOK'TA YAYINLADILAR

Suriye’nin Azez bölgesi Mehmetçik tarafından temizlenip Türk Bayrağı dikilmişti. Bu bölgenin Azez'in kuzeyindeki Parsa Dağı'nda bulunan PKK/ YPG'ye ait bir kampta, teröristlere ait çok sayıda doküman ele geçirildi. Teröristlerin 8 Ocak tarihinde, henüz Zeytin Dalı Harekatı başlamadan önce, "Afrinli genç kızlar Afrin'i savunmaya hazır" notu ile sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar ortaya çıktı. Operasyon başladıktan sonra ise toplu fotoğraf çektiren kadınların tamamının öldürüldüğü belirlendi. Alınan bilgilere göre, fotoğrafta yer alan kadın teröristler 2 ay boyunca YPG'nin kadın yapılanması YPJ'nin sözde komutanı Hevidar Averaş tarafından eğitildi. Silah eğitiminin ardından kadın teröristler Afrin kırsalına gönderildi.

BAŞKA BİR FOTOĞRAFTA DA 7 ERKEK TERÖRİST

Yine aynı operasyonda ele geçirilen başka bir fotoğrafta ise toplu halde 7 erkek terörist olduğu görülüyor. Deyrizor bölgesinde bulunan örgüt kamplarında eğitim aldığı öğrenilen ve yan yana poz veren 7 erkek teröristin de öldürüldüğü öğrenildi. Örgüt, verdiği ağır kayıpların ortaya çıkmaması için bazı cesetleri gizlerken, bazılarını ise terör paçavralarına sararak gömdü.