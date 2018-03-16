Samsun’un Bafra İlçesi’nde evli ve bir çocuk babası olan 20 yaşındaki Osman E., eşinin arkadaşı olan B.Ş (15) ile iddialara göre yasak aşk yaşıyordu. Ancak kavuşamayacaklarını anlayan genç çift Kızılırmak Nehri’ne atlayarak intihar etti. İşte detaylar…

Samsun’un Bafra İlçesi’nde korkunç bir olay meydana geldi! Samsun’un Bafra İlçesi’nde yaşayan evli ve bir çocuk babası 20 yaşındaki Osman E., iddialara göre burada eşinin arkadaşı olan 15 yaşındaki B.Ş ile yasak aşk yaşamaya başladı. Ancak genç çift kavuşamayacaklarını düşünerek dün gece saat 22:30 civarında Fatih Mahallesi’nde bulunan Çetinkaya Köprüsü’ne gitti ve köprüden kendilerini Kızılırmak Nehri’ne attı. Burada ise şelalede kayaların olduğu noktada mahsur kalan çift, saatlerce kurtarılmayı bekledi ve kendilerini görenlerden yardım istedi.

GENÇ KIZIN CESEDİNE ULAŞILDI

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine ise olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Ancak genç çift suyun akıntısına daha fazla dayanamadı ve akıntıya kapılarak herkesin gözü önünde kayboldu. Deniz polisinin yaptığı incelemelerde ise genç kızın cesedine ulaşıldı ve ceset otopsi için Adli Tıp’a yollandı.

Saat sabah 10:00 civarında cesedin bulunmasının ardından ise Osman E.’nin de bulunması için aramalara devam ediliyor. Bölgede ise arama tarama çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ederken, olayla ilgili olarak ise soruşturma başlatıldı.