İngiltere-Meksika seferini yapmakta olan yolcu uçağında tanışan 20’li yaşlardaki bir çift, uçağın tuvaletinde cinsel ilişkiye girerken basıldı. İlişkiye giren çift ise havalimanında gözaltına alındı. İşte detaylar…

İngiltere-Meksika seferini yapmakta olan bir yolcu uçağında tanışan 20’li yaşlardaki iki genç, uçak tuvaletinde ilişkiye girerken hostesler tarafından yakalandı.

İngiltere’nin Londra kentinden kalkan ve Meksika’ya gitmekte olan uçakta 20’li yaşlarda olan bir bayan ile erkek yan yanayken tanıştılar ve sohbet etmeye başladılar. 11 saat süren yolculukta ise son derece skandal bir olay yaşandı. Genç kadın uçağın kalkmasının ardından kısa bir süre geçtikten sonra sarhoş olduğu ve yanındaki erkek yolcu ile tanıştıktan sonra onunla öpüştüğü görüldü.

TUVALETTE BASILDILAR

Yolcu uçağında koltukta sadece öpüşen çift daha sonra ise işi daha da büyüttü ve önce genç adam sonra da genç kadın koltuklarından kalkarak uçağın tuvaletine doğru yol aldılar. Uçaktaki yolculardan da durumdan rahatsız oldu ve hemen hosteslere durumu bildirdiler. Kısa bir süre sonra genç çiftin arkasından giden hostesler ise büyük bir şok yaşadı ve genç çifti uçağın tuvaletinde cinsel ilişkiye girerken yakaladılar.

Hostesler birlikte seyahat etmedikleri halde tuvalette neden birlikte olduğu sorusunu yönelttiği çiftten cevap alamayınca çift koltuklarına geri döndürüldü ve ikisi de ayrı yerlere oturtuldu. Uçuş sonrasında ise çift havalimanında gözaltına alındı.