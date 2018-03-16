ABD Başkanı Donald Trump’ın Dışişleri Bakanı Tillerson’ı görevden alma kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mesaj geldi. Erdoğan, ‘Onlardan ihsan istemiyoruz, gölge etmesinler yeter. Münbiç’teki kardeşlerimizi çok fazla bekletmeyeceğiz.’ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum 6. Olağan İl Kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son dönemlerde Türkiye ile ABD arasında devam eden Münbiç görüşmelerine değinerek, ‘Kardeşlerimizi çok fazla bekletmeyeceğiz’ diyerek ABD’ye mesaj verdi.

‘TERÖR ÖRGÜTÜNE 5 BİN TIR SİLAH GÖNDERDİNİZ’

Terörle mücadele konusunda üstlenilen risklere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstü kapalı bir şekilde terör örgütlerine verilen silahlara değindi. Terör örgütlerine envaiçeşit silah gönderildiğini söyleyen Erdoğan, ‘Biz paramızla verin dedik, kongreden izin yok dediler. Biz paramızla alamıyoruz, terör örgütlerine bedava veriyorsunuz. Sonrada terör örgütlerinin yanında değiliz diyorsunuz, nasıl değilsiniz ya. Bunlar ne?’ ifadelerinde bulundu.

‘İHSAN İSTEMİYORUZ, GÖLGE ETMESİNLER YETER’

Afrin’in 4’te 3’ünde kontrolün sağlandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’teki gözlem noktalarının da tahkim edileceğini belirterek aynı zamanda Münbiç’e de yönelineceğini belirtti. Amerika2nın önerdiği yeni yöntemi aktaran Erdoğan Dışişleri Bakanı Tillerson’ın görevine son verilmesinin ardından nasıl bir yol izleneceği hakkında bir fikri olmadığını söyledi. Erdoğan, ‘Biz onlardan ihsan istemiyoruz, gölge etmesinler yeter. İnşallah Münbiç’teki kardeşlerimizi çok fazla bekletmeyeceğiz.’ diyerek Münbiç konusundaki kararlılığı bir kez daha yinelemiş oldu.