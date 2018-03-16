MHP’nin İstanbul Milletvekili ve eski Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen bir Panelde konuşma yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. İhsanoğlu’nun kalp krizi geçirdiği o anlar kameralara yansıdı.

MHP İstanbul Milletvekili ve eski Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de katıldığı bir Panelde konuşma yaptığı esnada kalp krizi geçirdi.

KONUŞMASI SIRASIDA RAHATSIZLANDI

Bakü’de düzenlenen Nizami Gencevi Uluslararası Merkezince düzenlenen 6. Küresel Bakü Forumu’nun ‘Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Ortadoğu’ temalı Panelde konuşma yapan Ekmeleddin İhsanoğlu, konuşma yaptığı sırada rahatsızlandı. Rahatsızlanan ve konuşmasını yarıda bırakan İhsanoğlu’na ilk müdahalenin otelde bulunan sağlık görevlileri tarafından yapıldığı öğrenildi.

YOĞUN BAKIMDA TUTULACAK

Otelde bulunan sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ekmeleddin İhsanoğlu, daha sonra Merkezi Klinik Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada kalp krizi geçirdiği anlaşılan İhsanoğlu’nun aşağı arka duvarının genişletildiği ve yapılan operasyonda, arka aşağı duvarına stent takıldığı öğrenildi. Nabzı düşük olarak hastaneye getirilen MHP’li İhsanoğlu’nun operasyon sonrasında yoğun bakıma alındığı ve yoğun bakım altında en az 36 saat kalacağı belirtildi. Sağlık durumunun şu anda iyi olduğu aktarılan İhsanoğlu’nun kalp krizi geçirdiği anlardaki görüntüleri kameralara yansırken olayı öğrenen Başbakan Binali Yıldırım’ın Ekmeleddin İhsanoğlu’nun eşi Fisun İhsanoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini aktardığı öğrenildi. İhsanoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili detayların ilerleyen zamanlarda yeniden aktarılacağı da belirtildi.