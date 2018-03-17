Samsun Bafra ilçesinde yasak aşkıyla beraber Kızılırmak’tan ölüme atlayan Osman Ertekin’in karısı yaşanan olayın ardından kızlık soyadını kullanarak sosyal medya hesabından sitem dolu bir mesaj yayınladı. Genç kadının yayınladığı mesajda, ‘Gün gelir sen pişman, ben ise mutlu olurum’ yazdığı öğrenildi.

Olay, dün saatler gece yarısını gösterdiği sıralarda Samsun’un Bafra ilçesinde meydana geldi. 19 yaşındaki Osman Ertekin’in yasak aşk yaşadığı 15 yaşındaki Belgin Ş. ile Çetinkaya Köprüsünden Kızılırmak Nehri’ne atladığı öğrenilirken atladıktan sonra kayalıklarda mahsur kalan 2 gencin çığlıklar içinde dakikalarca kurtulmayı bekledikleri öğrenildi. Kayalıklarda mahsur kalan ve çığlıklarını duyuramayan gençlerin daha sonra akıntıya kapıldığı belirlendi. Ertesi gün sabah saatlerinde yapılan arama çalışmaları sonucunda 15 yaşındaki Belgin Ş.’nin cansız bedenine ulaşılırken genç kızın cansız bedeni morga kaldırıldı.

YASAK AŞK YAŞADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

19 yaşındaki Osman Ertekin’in evli olduğu ortaya çıkarken beraber ölüme atladığı Belgin Şahin ile aşk yaşadıkları ve birbirlerine kavuşamadıkları için birlikte ölüme atladıkları iddia edildi.

KARISI SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAYINLADI

Yasak aşk yaşadığı öğrenilen Belgin Ş. işe beraber intihar eden Osman Ertekin’in karısı Nuray Ertekin ise sosyal medya hesabından kızlık soyadını kullanarak, ‘Gün gelir sen pişman ben ise mutlu olurum’ mesajını paylaştı. Nuray Ertekin’in soyadını değiştirmesi dikkatlerden kaçmadı.