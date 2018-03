Her kadın evlenmek istediği ve ömrünü geçireceği erkeğin ne kadar sadık, fedakar, anlayışlı ve kültürlü olacağını merak eder. Her kadının istediği bazı kriterler vardır ve bu kriterler istisnasız şekil değiştirir. Peki, evlenmek istediğiniz erkeği hiç burçlarıyla tanımayı denediniz mi? İşte burçlarına göre evlenmek için en ideal erkekler…

Burçlar arasında evlenmek için en ideal erkeklerin başını Boğa burcu çekiyor. Eğer partneriniz Boğa burcuysa sadakat anlamında hiçbir tereddüt yaşamamalısınız. Aldatma gibi bir kavramı olmayan Boğa erkekleri, keyifli zamanlar geçirmek isterler.

İdeal evlilik erkeği sıralamasında ikinci sırada Yay burcu geliyor. Yay burcu erkeği romantiklik konusunda çağ atlayan burçlar arasında. Sevdiği kadını mutlu etmenin yollarını her zaman her şekilde bulan Yaylar zaman zaman kıskançlık gösterebilirler.

Romantizm ve duygusallık dendiğinde ilk akla gelen burçlardan biri olan Balık burcu erkeği de evlilikte ideal erkek sıralamasında üçüncü. Oldukça romantik bir eş olan ve maddi anlamda her zaman güçlü kalmayı bilen Balık burcu erkekleri bazen de çok hassas bir dönem yaşayabilirler.

Savunma mekanizması ve koruma içgüdüsü dendiğinde akıllara ilk gelen burç olan Oğlak burcu erkeği ise sevdiği kadına sahip çıkar ve maddi ve manevi olarak eşinin tüm ihtiyaçlarına karşılık verecek gücü her zaman bulur.

Aslan erkekleri tam da hayalinizi süsleyen eş adayları arasında yer alabilir. Size neşe katacak ve her halleriyle eğlenceli anlar yaşatacak olan Aslan erkekleri destekleyici ve tutumlu yapılarıyla evlenmek için hayallerinizi süsleyen erkekler arasında rahatlıkla yer alabilir.

Tam bir evcimen ve hassas bir burç olan Yengeç erkekleri ideal eş sıralamasına rahatlıkla girebilse de gezmeyi seven bir bayansanız bir Yengeç erkeğini evden dışarı çıkarabilmek için biraz uğraşmanız gerekebilir.

Burçlar arasında en karmaşık duygulara ve en değişken yapıya sahip olan İkizler erkekleri sizin onlara gidişatınıza göre hareket eder ve zaman zaman içine kapanık bir hale bürünebilirler.

Evlilik konusunda birazda olsa düşünceye kapılacağınız burçlar arasında yer alan Akrep burcu erkeği zaman zaman yaşadığı gel gitlerle biraz aklınızı karıştırsa da dış görünüşü ve çekiciliğiyle size huzur verecek bir yapıya sahiptirler. Fakat bir Akrep erkeği ile olan ilişkilerinizde sadakat ve güven kavramını başrolde tutmanız oldukça zor.

Her zaman sorumluluk almayı bilen ve asla kaçmayan bir partner arıyorsanız bir Koç burcu erkeği ile hiç düşünmeden hayatınızı birleştirebilirsiniz. Fakat Koç burcu erkeklerinin de sadakat ve güven konusunda problemli olduğunu unutmamalısınız. Ayrıca Koç erkeklerinin kendilerini ne kadar zorlasalar da tek eşli olmakta zorlandıkları da bir gerçektir.

Her zaman en iyisini yapmaya meyilli ve ne istediğini bilen güçlü bir erkekle hayatınızı birleştirmek isteyenlerdenseniz Başak burcu erkeği sizin için doğru bir adres. Ancak kendini her zaman en iyiye odaklayan bu burç karşı taraftan da her zaman en iyisini bekler.

Hayal dünyası oldukça geniş olan maceraperest bir erkek diliyorsanız Kova burcu erkeklerinin bu tanımlamaya en uygunu olduğunu bilmelisiniz. Evlilikten çok fazla beklentileri olan bu burca sahip erkekler iletişim konusunda büyük sıkıntılara sahip erkeklerdendir.

Karizma ve çekicilik Terazi burcu erkeklerinin tanımıdır. Bir Terazi erkeği ile hayatınızı sürdürmek istiyorsanız her zaman dışarıdaki kadınlarla rekabet içinde olmak zorunda hissedeceksiniz demektir. Nazik, sadık ve her zaman iletişime açık olan Terazi burcu erkekleri evlenmek için idealler listesine girebilir.