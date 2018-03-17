Son dönemlerinin en hızlı gidişatını yaşayan altın fiyatlarında yeni günde de sürpriz eksik olmadı. Günü düşüşle açan altın fiyatlarında dalgalanmalı gidişat devam etti. İşte 17 Mart 2018 güncel altın fiyatları…

Bir yüksek bir düşüş endeksiyle devam eden ve dalgalanmalı süreci yaşayan altın fiyatlarında 17 Mart 2018 Cumartesi tarihinde yeni bir gelişme yaşandı ve altın fiyatları Kapalıçarşı verilerine göre genel olarak düşüşe geçti. Gram altın ve çeyrek altın düşüşün başında gelirken bazı altın çeşitlerinde yüksek endeksli ilerleyişlerin halen devam ettiği belirlendi. Peki, 17 Mart 2018 hafta sonunun ilk günü nasıl başladı? Çeyrek altın ve gram altın günü nasıl açtı? İşte tüm detaylar…

ALTIN FİYATLARINDA HIZLI DÜŞÜŞ

Yeni günü hızlı bir düşüşle açan altın fiyatlarında gram altın alıcısını 165,86 lirayla karşılıyor. Çeyrek altın 269,68 lirayla güne başlarken yarım altın 539,35 liradan işleme sunuluyor. Cumhuriyet altını fiyatları günü 1.108 liradan açarken altının ons fiyatı ise 1.314 liraya geriliyor. Beşli altın fiyatları 5.360 liradan satışa sunulurken 22 ayar bilezik fiyatları ise 150,43 lirayla alıcısını yeni günde karşılayan altın çeşitleri arasına giriyor. Altın fiyatlarındaki hızlı değişimin günün geri kalan kısmında etkisini göstermesi ve altın fiyatlarında yeniden büyük bir değişim yaşanması beklendiği de yapılan belirlemeler arasında yerini aldı.