Türkiye’nin konuştuğu Çiftlik Bank dolandırıcılığında başrol oynayan, balon patladıktan sonra da Uruguay’a kaçan 27 yaşındaki Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın Uruguay’da yaşadığı ev görüntülendi. Hürriyet tarafından ulaşılan evin, Başkent Montevideo’daki iki katlı ve bahçeli rezidans olduğu ve özel otoparkı ile girişi bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Montevideo, ülkenin en popüler ve turistik kenti olma özelliğini de taşıyor.

Türkiye’de yüksek kar vaadi ile 77 bin 843 kişiden 511.7 milyon TL toplayan, bu paranın 398.3 milyon lirasını üyelere dağıtan, 113.4 milyon lirayı ise Kıbrıs’ta şirket hesabına ve eşinin yakınlarının hesabına dağıtan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından Uruguay’a kaçtı.

AVUKATINA VERDİĞİ VEKALETTE ADRES VARDI

Mehmet Aydın’ın avuktı Mehmet Tuna’ya Haziran 2017’de Türkiye’nin Arjantin’in Buenos Aires elçiliğine giderek vekalet verdiği ortaya çıktı. Verilen vekâlette Uruguay kimliğinin yanı sıra Uruguay’daki açık adresi de yazıyordu. Hürriyet, Mehmet Aydın’ın başkent Montevideo’nun Barriro Carrasco bölgesinde bulunan adresine ulaştı. Mehmet Aydın’ın burada lüks bir rezidansta yaşadığı ortaya çıktı.

LÜKS BİR REZİDANSTA YAŞIYOR

Mehmet Aydın’ın ulaşılan adresinin gayet lüks olduğu anlaşıldı. Özel girişi ve özel otoparkı bulunan rezidansın, gerçek adres mi yoksa hedef şaşırtmak için mi kullanıldığı henüz bilinmiyor. Mehmet Aydın’ın Arjantin’de vekâletname çıkardığı Av. Mehmet Tuna, ise ay önce ilişkisini sonlandırdığını, Mehmet Aydın’ın daha önce bir ceza dosyasına baktığını, ancak ondan bile parasını tam olarak alamadığını söyledi.