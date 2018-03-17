Bu da demek oluyorki mikrobik hastalıklardır. Bakteriler ve virüsler en önemli mikrop gruplarındandır. Boğaz ağrısına sadece enfeksiyonlar neden olmuyor . sinüslerden , burunlardan akan veya akciğerden kaynaklanan çeşitli akıntılar boğazımızda ağrıya sebep olabilmektedir.

Boğaz ağrısı için antiviral ilacalar verlmiyor. Boğaz bölgesini rahatlatmak için pastil , gargara gibi lokal tedaviler uygulanıyor. Su tüketiminin arttırılmasını bu süreçte tavsiye ediyoruz. Bağışıklık sistemine etki ettiğinden dolayı vitamin gibi ilaçlar kullanımı yapılabilir. İlerleyen zaman diliminde enfeksiyona dönüşmemesi için antibiyotik kullanıyoruz. Boğaz ağrısına sebep olan bakterinin ne tür bir bakteri olduğunu tespit ederseniz kullanacağınız ilaçta ona göre belirlenebilir. Böylece ilaç tedavisine başlamış oluyoruz. Kişi hastalığın geçtiği gerekçesiyle tedaviyi yarıda bırakırsa daha sonraki enfeksiyonların tedavisinde zorluk çekecektir. Bunun nedeni kullanılan antibiyotiğe karşı kişide oluşan direnç tir. Boğazınızın ağrıdığı bu süreçte evde su tüketimini arttırmanız gerekmektedir. Kirli hava ve sigara boğazınızı daha çok tahriş edecektir . Soluduğunuz havanın temizliği çok önemlidir. İçtiğiniz içecekler ne sıcak ne soğuk olmalıdır. Sizin dikkatiniz bu süreci hafifletmekte çok yardımcı olacaktır .

Bunların yanında eski zamanlarda ilaç olmadığınıda hatırlatmam gerekiyor. Bu soruna bir de eskilerin gözüyle bakmak istiyorum. Huzurla uyumamız için bize alternatif bir düşünce eskilerden geliyor. Düşününki çaydanlığı oda içinde kaynamış bir şekilde bulundurmak ortamdaki havayı nemlendirecek ve böylece rahat nefes alıp uyuyabileceksiniz. Bununla beraber bitkilerden edineceğimiz çaylarda bize ağrımız boyunca eşlik edebilecek pratik yöntemlerdir. Acı biber , tuzlu su gargarası , adaçayı , sirke gibi tamamen doğal yöntemler birkaç saat içerisinde boğazınızı yumuşatacak ve ağrınızı hafifletecektir. Bunların yanında zencefil çayı , nane çayı gibi bitki çaylarıda kurumuş olan boğazınıza iyi gelecektir. Anneannelermizden öğrendiğimiz vazgeçilmez çorba tarifleri de bize yardımcı olacaktır. Büyüklerimizden öğrendiğim kadarıyla acı tarhana çorbası da bu ağrıya bire bir iyi gelmektedir. Hiç şüphesiz bu lezzet bize ilaçtan daha iyi gelir diye düşünüyorum . Yine anneannelerimizden öğrendiğim kadarıyla yağ , limon ve bal karışımı boğazımızı yumuşatarak yutkunmamızda rahatlık sağlayacaktır. Bunların yanında doğal antibiyotik etkisi gösterebilecek olan sarımsağın faydasıda yadsınamayacak derecede önem taşıyor. Altın mühür bitkisi güvenilir bir antibakteriyel bir bitkidir. Eğer hamileyseniz bu bitkiler sizin için uygun olmayacaktır. Sadece meyan kökü bitkisi hamileler için uygundur.

Kendi spreyinizi doğal malzemelerle yapmak istiyorsanız ; ekinezya kökü, propolis , çördük otu çiçeği ve yaprağı , adaçayı yaprağı , ve sarı kantaron ile hazırlayabilirsiniz. Hamilelik süresince kullanmayın fakat emzirme döneminde kısa süreliğine kullanabilirsiniz. Boğazınız için birçok alternatiften biride sert şekerdir. Sert şekeri emin . Bu yöntemin geçireceği biliniyor. Sağlığınız için bu adımlarla başlayıp koşun . Bu yöntemler size hastalık süresince yardımcı olacaktır.