Geride bıraktığımız günlerde galası gerçekleştirilen Kaybedenler Kulübü Yolda filminin olaylı galasından bir skandal daha ortaya çıktı. Galaya sarhoş katılan Nejat İşler ve Yiğit Özşener herkesi şaşkına çevirirken filmin oyuncularından Kerem Fırtına’nın da galada büyük bir skandala imza attığı öğrenildi.

Kaybedenler Kulübü Yolda filminin galası geçtiğimiz günlerde düzenlenirken filmin oyuncularından Nejat İşler, Yiğit Özşener ve Rıza Kocaoğlu galaya zil zurna sarhoş katıldı. Oyuncuların bu hali kameralardan kaçmazken galaya damga vuran asıl olay film oyuncularından Kerem Fırtına’nın salonda tanıştığı bir kadınla film bitinceye kadar öpüşmesi oldu. Oyuncu ve yanındaki kadının bu öpüşme anlarının zaman zaman ileri boyutlara taşındığı görüldü.

FİLM BİTENE KADAR ÖPÜŞMÜŞLER

Galada yaşanan skandallar skalasında ünlü oyuncuların yaptıkları herkesi şaşkına çevirirken en çokta ünlü oyuncu Kerem Fırtına’nın yaptığı hareket galaya damga vurdu. Kerem Fırtına’nın diğer rol arkadaşları gibi sarhoş olup olmadığı bilinmezken gala salonunda tanıştığı ve hayatında ilk defa gördüğü bir bayanla hızla arkadaşlık kurduğu ve salon ortasında öpüşmeye başladıkları öğrenildi. Aynı zamanda ikili arasında yaşanan öpüşme sırasında çıkarılan sesler de salondakileri zaman zaman rahatsız etti. Salondakiler çıkan sesler nedeniyle sık sık arkada oturan ünlü oyuncu Kerem Fırtına ve yanındaki bayana bakarak neler olduğunu anlamaya çalıştı. Yaşanan bu skandal anların film sona erene kadar sürdüğü ve filmin sonuna gelindiğinde film boyunca yanındaki bayanla öpüşen Kerem Fırtına’nın film bitince ayağa kalkarak hiçbir şey olmamış gibi alkışladığı öğrenildi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com