Diyarbakır’da arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı kız arkadaşını ilaç alma bahanesi ile arkadaşının evine götüren D.Ö, burada zorla küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan D.Ö 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar…

Diyarbakır’da iğrenç olay! Diyarbakır’da yaşayan 18 yaşındaki D.Ö isimli bir genç, arkadaş çevresi sayesinde 14 yaşında olan N.S ile tanıştı. Geçtiğimiz 14 Nisan 2016 tarihinde iki genç okul çıkışında bulundu ve D.Ö hasta olduğunu belirterek ilaç alma bahanesi ile N.S isimli kız çocuğunu bir arkadaşının evine götürdü. Buraya geldiklerinde ise N.S’ye zorla cinsel istismarda bulundu.

15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Daha ilk buluşmalarında adeta kabusu yaşayan N.S, yaşadığı zorla cinsel istismar olayının ardından eve gitti ve durumu ailesine anlattı. Ailesine durumu anlatmasının ardından ise hemen D.Ö hakkında şikayetçi olundu ve gözaltına alınan D.Ö işlemlerinin ardından tutuklanıp cezaevine yollandı.

Mahkemede görülen dava ise karara bağlandı. Daha önce hakim karşısına çıkan ve suçlamaları kabul etmeyen D.Ö için mahkeme heyeti, “çocuğun cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” cezalarından D.Ö’ye 7,5 yıl ceza verdi. Bunun ardından ise yapılan yeniden yargılamada mahkeme yeniden D.Ö’yi şikayetçi olan aileyi dinledi ve aynı suçlar göz önüne alınarak D.Ö’nün cezası 15 yıla çıkartıldı.