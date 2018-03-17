Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Kadıköy’de oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine saatler kala heyecan git gide artıyor. Mücadele öncesinde ise tüm dünyanın gözü dev derbiye çevrilirken, maç ise 84 ülkede canlı olarak verilecek. İşte detaylar…

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Kadıköy’de ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğun adeta dönüm noktası haline gelen derbide iki takım da kazanmak için sahaya çıkacak. Sarı lacivertliler taraftarları önünde galibiyet alarak hem 18 yıldır süren geleneğin devam etmesini istiyor ve hem de lider Galatasaray ile puan farkını 3’e düşürerek şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Galatasaray ise hem 18 yıllık hasrete son vermek istiyor ve hem de puan farkını 9’a çıkartıp ezeli rakibini şampiyonluk yarışında saf dışı bırakmak istiyor.

DÜNYANIN DÖZÜ DEV DERBİDE

Derbiye ise saatler kala heyecan giderek daha da artıyor ve yalnız Türkiye’de değil heyecan tüm dünya ülkelerinde yaşanıyor. Ligin ilk yarısında oynanan mücadele 67 ülkede daha yayınlanmış milyonlarca futbolsever derbinin keyfini yaşamıştı. Bugün Kadıköy’de oynanacak olan dev derbiye ise ilgi çok daha fazla oldu ve mücadelenin tam 84 farklı ülkede yayınlanacağı öğrenildi.

Bunu yanı sıra dünya ünlü Fransız eski futbolcu Eric Abidal’in de beIN Sports France’da maçı Fransızlar için yorumlayacağı da öğrenildi.