Sivilleri canlı kalkan yapmak için Afrin’den çıkışını engellemeye çalışan YPG/PKK’lı teröristlerin, Afrin’de sivillerin araçlarını yaktığına dair görüntüler Türk Silahlı kuvvetleri tarafından yayınlandı. Diğer yandan TSK, Afrin'de bombalandığı iddia edilen hastanenin görüntülerini de paylaştı ve o yalanı çürüttü.

Afrin’de bulunan terör unsurlarının temizlenmesi için TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarılı şekilde sürüyor. TSK ve ÖSO güçleri tarafından Afrin’in kuşatılması ile iyice köşeye sıkışan teröristler, sivillerin bölgeden kaçışını engellemek için zulümlerine devam ediyor. Hendekler kazıp, yolları kapatarak sivillere engel olmaya çalışan teröristler bu defa da Afrin şehir merkezindeki sivillere ait araçları yakmaya başladı.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri, sivillerin kaçışını engellemek için teröristlerin araç yaktığı görüntüleri yayınladı. Görüntülerin Afrin şehir merkezinde, insansız hava araçları ile kaydedildiği belirtildi.

BOMBALANDIĞI İDDİA EDİLEN HASTANENİN GÜNCEL GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Diğer yandan, Uluslararası basında iki gündür, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de bir hastaneyi bombaladığı yalanı dolaşıyordu. TSK, bugün bombalandığı iddia edilen hastanenin güncel görüntülerini yayınlayarak o yalanı çürüttü. İnsansız Hava araçları ile çekilen görüntülerde, hastanede herhangi bir hasar olmadığı net şekilde görülüyor. Videoda bir de açıklama yapan TSK, kamuoyunda Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında olumsuz bir algı yaratmak için böyle yalanlara başvurulduğunu, ancak ordumuzun asla sivillerin bulunduğu bir yeri hedef almayacağını söyledi.