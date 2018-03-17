Afrin’den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Gelen son haberlere göre 'Doğu' ve 'Batı' cephesi birleşti. Kentin doğusundan ve batısından gelen birliklerin buluşması ile Afrin’de kuşatma tamamlandı. TSK son dakika açıklamasında, “Afrin harekât alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birlikler Afrin kuzeyinde buluştular.” ifadelerini kullandı.

Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri, Kuzeyda buluştu. Genelkurmay Başkanlığı bu akşam saatlerinde bir açıklama yaparak, birliklerin buluştuğunu ve Afrin’de kuşatmanın tamamlandığını duyurdu.

ANA KARAYOLU İLE AFRİN ARASINDAKİ BAĞLANTI TAMAMEN KESİLDİ

Türk askeri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 4 köyü daha teröristlerden temizlendi. Bu köylerin alınması ile birlikte Mabatlı belde merkezi ile Afrin ilçe merkezinin ana karayolu ile bağlantısı kesildi.

HENDEKLER AFRİN’İN GİRİŞİNDE BAŞLIYOR

Teröristler, Afrin’in girişi ve içine çok sayıda hendek kazmış durumda. Kazılan hendeklerden çıkan topraklar da sokak girişlerine yığılmış. Keskin nişancı ve tanksavarlar ise tankların geçiş güzergahlarına yerleştirilmiş. Kanal D Haber ekibi Cem Tekel ve İsmail Özmeral, günlerdir kuşatması devam eden Afrin ilçe merkezine girerek görüntü aldı. Kanal D muhabirlerinden alınan bilgiye göre YPG, Afrin sokaklarını kum torbaları ile doldurdu.

SEYYAR KÖPRÜLER GÖTÜRÜLDÜ

Afrin’de kazılan hendeklerin aşılması için Türk Silahlı Kuvvetleri, özel olarak üretilen seyyar köprüleri ilçeye götürdü. İlçeye giren yollara el yapımı patlayıcılar da döşenmiş durumda. Bu olumsuzluklar için bütün önlemler, Türk askeri tarafından alınmış durumda. Ancak, bölgeden sivillerin hala ayrılamamış olması endişe yaratıyor.