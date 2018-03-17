Kocaeli Gebze ilçesinde el freni boşalan bir otomobil bir evin yatak odasına daldı. Kazada şans eseri evde ve araçta kimsenin bulunmaması büyük bir facianın önüne geçti.

Olay, Kocaeli Gebze Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sokakta park halinde duran ve Süleyman Aydın’a ait olduğu belirlenen 28 AAC 428 plakalı bir otomobilin freni boşaldı. Freni boşalan otomobil hızla yokuş aşağı gitmeye başlarken otomobilin yolun sonunda bulunan ve Abbas Akıllı’ya ait olan bir evin yatak odasına girerek durabildiği öğrenildi.

BÜYÜK BİR FACİADAN DÖNÜLDÜ

Freni boşalan ve yokuş aşağı giderek bir evin yatak odasında durabilen otomobil neredeyse büyük bir faciaya neden olacaktı. Otomobilin büyük bir gürültüyle eve girdiğini duyan komşular büyük bir şok yaşarken olay polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Kaza esnasında otomobilde ve evde şans eseri hiç kimsenin olmaması da büyük bir facianın atlatıldığını gösterdi. Olay sırasında evde olmayan ev sakinleri evlerine geri döndüklerinde karşılaştıkları manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

ARAÇ YATAK ODASINDAN KALDIRILDI

Kazaya neden olan araç daldığı evin yatak odasından çekiç yardımıyla kaldırılırken polis ekiplerinin araçta ve evde detaylı incelemelerde bulunduğu ve el freni boşalarak evin yatak odasına giren araçla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Aracın sahibinin de ifadesi alındı.