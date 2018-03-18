Bolu Gerede’de meydana gelen zincirleme kazada yaralananlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni Bayram Ali Mutlu’nun da yer aldığı öğrenildi. Meydana gelen feci kazada Bayram Ali Mutlu ve 3 kişi yaralanırken 2 kişinin de yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olay, Bolu Gerede’de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, meydana gelen zincirleme trafik kazasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni Bayram Ali Mutlu ve 3 kişi yaralanırken 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

FECİ KAZADA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KUZENİ AĞIR YARALANDI

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken kazada yaralananlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuzeni olan 55 yaşındaki Bayram Ali Mutlu’nun da yer aldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dayısının oğlu olan Bayram Ali Mutu ve beraberindeki 3 kişinin yaralandığı kazada 2 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan alınan bilgilerde kazanın D-100 Karayolu Karabük-Gerede kısmında, benzin istasyonundan otomobiline yakıt aldıktan sonra ter şeride giren 44 yaşındaki Şahismail Kocabay’ın başlattığı zincirleme kaza büyük bir faciaya neden oldu. Kaza sonrasında Bayram Ali Mutlu, Vahit Dal, Ömer Çakır ve Şahismail Kocabay’ın ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan ve durumları ciddi olan Şahismail Kocabay ve Vahit Dal’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni Bayram Ali Mutlu’nun Erzurum’da 6. düzenlenen AK Parti Kongresinin dönüşünde kaza geçirdiği ve ağır yaralandığı bilgilerine ulaşıldı.