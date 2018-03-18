Türklerin şanlı destanı Çanakkale Zaferi’nin 103. yılına girdi. Kurtuluş Savaşı’na damgasını vuran ve tüm dünya tarihinde en önemli savaşlardan biri olarak gösterilen 18 Mart Çanakkale Zaferi, Türklerin destansı kahramanlıklarının tarihteki en büyük örneklerinden biri. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi anlamı ve önemi…

18 Mart 1915 tarihinde Türklerin destansı kahramanlıklarını tarihe altın harflerle kazıtan Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünde Çanakkale şehitleri minnet ve rahmetle anılıyor. Sadece Türklerin değil tüm dünyanın hayatını değiştiren bu Zafer, Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip bir zaferdir ve tarihinin en kanlı savaşlarından biridir.

1915 ÇANAKKALE SAVAŞI NASIL BAŞLADI?

Çanakkale Savaşı, 1915 yılında İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u da alarak İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının kontrolünü tamamen ele geçirmek istemesiyle başlamıştır. Düşmanın hedefindeki ilk yer Çanakkale Boğazı olmuştur. Fakat Türklerin Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde gösterdikleri büyük mücadele ve kahramanlık sonucuna düşman amacında başarılı olamamıştır ve bozguna uğrayarak geri çekilmek zorunda kalmıştır.

TARİHİNİN EN KANLI SAVAŞINDA HAYAT TAMAMEN DURMUŞTU

Aylarca düren kanlı savaş 1915 yılında hayatı tamamen durdurmuştu. Cephede birbirleri ile savaşan taraflar bazı zaman ateşkes ilan edildiğinde birbirlerine yardım ediyor ve birlikte çalışarak hayatını kaybeden arkadaşlarını gömüyorlardı. Savaşın dramatik ve en acı tarafını gösteren bu olay sürekli böyle devam etti. Hayatın durduğu o yılda hiç kimse evlenmedi ve hiçbir mektep mezun vermedi. Genç, yaşlı, çocuk demeden herkesin savaşa katıldığı bu dönemde Tıbbiye eğitimine 1 yıl ara verdi.

‘ÇANAKKALE GEÇİLMEZ’

Türk Ulusunun tarihinde bağımsızlık ve hürriyetini en iyi simgeleyen en önemli zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi tarihe altın harflerle kazınan ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünün en büyük karşılığıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde düşmana karşı göğüs göğüse çarpışan Türk askeri canını ortaya koyduğu savaşta tarihi bir destan yazmıştır.