Afrin ilçe merkezinde kontrol sağlanda, ilçe meydanında bulunan hükümet binasına Türk Bayrağı dikildi. Bu sırada balkonda Türk Bayrağı açan bir Mehmetçiğin 18 Mart mesajı ise herkesi duygulandırdı. Afrin’e Türk Bayrağı dikildiği sırada çekilen videolar TSK’nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı.

Afrin ilçe merkezinde bu sabah 08.30 itibari ile kontrol tamamen sağlandı. İlçede teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcılar ve mayınların temizlenmesi için meskun mahal operasyonlarına da başlanmak üzere. ÖSO’nun sabah 04.00 – 05.00 sularında girdiği Afrin ilçe merkezinde özel kuvvetlerin operasyonları da devam ediyor.

İLÇE MERKEZİNDE BULUNAN HÜKÜMET BİNASINA TÜRK BAYRAĞI ÇEKİLDİ

İlçe merkezine girilmesinin ardından çatışma sesleri de yükseldi, ancak büyük bir direnişle karşılaşılmadı. Kent meydanına ulaşan Türk askeri ve ÖSO, hükümet binasına Türk Bayrağı çekti. Bu sırada hükümet binasının balkonunda bulunan bir Türk askeri, elindeki Türk Bayrağını açarak, “Afrin’deki bu zafer, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma gününde Yüce Türk Milleti ve aziz şehitlerimize armağanıdır.” ifadelerini kullandı. Türk askerinin bu videosu TSK’nın resmi internet sitesi ve bütün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Türk askerinin duygulandıran 18 Mart mesajı, kısa süre içerisinde sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

MESKUN MAHAL OPERASYONLARI BAŞLAYACAK

Afrin ilçe merkezinde kontrolün sağlanması operasyonun bittiği anlamına gelmiyor. Teröristler, ilçeye çok sayıda hendek kazdı ve patlayıcı yerleştirdi. Sivillerin yeniden evlerine dönmesi için şimdi operasyonda ikinci aşamaya geçilecek. Özel Harekat ekipleri, evlerde tek tek arama yapacak ve meskun mahal operasyonları düzenlenecek.