Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde askerlik yapmakta olan bir er psikolojik sorunları nedeniyle gönderildiği memleketi Düzce’de kendisini evlerinin bahçesindeki ahırda asarak intihar etti. İşte detaylar…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde er olarak askeri görevini yapmakta olan Kerim Ç., askerlik yaptığı yerde yaşadığı psikolojik sorunlardan dolayı hava değişimi olarak memleketi Düzce’ye gönderildi. Memleketi Düzce’nin Nuhlar Köyü’ne gelen Kerim Ç., geçtiğimiz akşam ise evinden çıktı ve çıktıktan sonra bir daha eve geri dönmedi. Ailesi de hiçbir şekilde ona ulaşamayınca büyük panik yaşadı.

KENDİSİNİ ASTI

Psikolojik sorunlar yaşadığı için hava değişimine gelen ve evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Kerim Ç.’yi merak eden ailesi sabaha karşı onu aramaya çıktı. Baktıkları hiçbir yerde bulamayan ailesi en son ise evlerinin bahçesinde bulunan ahıra baktı ve aile adeta büyük bir şok yaşadı. Kerim Ç.’nin ahırda kendisini asarak intihar ettiğini gören aile büyük şok yaşarken hemen sağlık ekiplerine ve Jandarma’ya haber verdi.

Olay yerine alınan ihbar sonrasında hemen intikal eden sağlık ekipleri ve Jandarma ekipleri olay yerinde hemen incelemelerde bulundu. Sağlık ekipleri ise müdahale etmek istese de Kerim Ç.’nin olay yerinde can verdiğini tespit etti. Cenaze ise incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp’a yollandı ve olaya ilişkin soruşturma başladı.