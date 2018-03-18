TSK ve ÖSO birliklerinin teröristlerden temizlediği Afrin ilçesinde güven ve huzur yavaş yavaş hissedilmeye başlanırken Afrin halkının bölgedeki Mehmetçik ve ÖSO askerlerini alınlarından öperek dualarla karşıladıkları görüldü. Öte yandan bölgede teröristler yüzünden kabusu yaşayan sivil halk, teröristlerin TSK’ya direnemeyeceklerini anlayınca silahlarını alarak bölgeden nasıl kaçtıklarını da anlattı.

TSK ve ÖSO birlikleri tarafından Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 20 Ocak 2018 tarihinden bu yana başarılı şekilde devam ediyor. Bugün Afrin ilçe merkezine giren ve bölgeyi kontrol altına almayı başlatan TSK ve ÖSO güçleri Afrin halkı tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

YILLARDIR İŞKENCE ÇEKİYORLAR

Yıllardır bölgedeki teröristler yüzünden sıkıntı ve zorluk çektiklerini söyleyen siviller, TSK ve ÖSO birliklerinin gücüyle teröristlerden kurtulduklarını ve rahat bir nefes aldıklarını söyledi. Bölgedeki tüm güvenlik güçlerini büyük bir sevinçle karşılayan halk, askerlerin alnından öperek dualar ederken bölgede uzun süredir hakim olan korku ve paniğin yerini huzur ve mutluluğa bıraktığı görüldü. Afrinli olan 44 yaşındaki bölge esnafı Zeynel Abidin Kazan, huzurun sağlanmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek ‘Türk askerinin gelmesi için Allah’a dua ettik, çok şükür kabul oldu.’ dedi.

TERÖRİSTLER SİLAHLARINI ALIP KAÇTI

Afrin ilçesinin uzun bir dönemdir teröristlerin baskısı altında olduğunu söyleyen Zeynel Abidin Kazan, ilçedeki teröristlerin yaklaşık 3-4 gün önce silahlarını alarak bölgeyi terk etmeye başladıklarını ve sayılarının azalmaya başladığını tespit ettiklerini söyledi. ‘Türkiye’ye çok şey borçluyuz’ diyen Kazan, teşekkür etti.