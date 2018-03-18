Düzce’de uyuşturucu alarak aracında sızan bir adam olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerini görünce yattığı yerden kalkarak arabasının lastiğini değiştirmeye kalktı. Adamın hiçbir şey olmamış gibi davranması herkesi şok etti.

Olay, Düzce’de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, arabasının içinde sızan adamı gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken sağlık ekipleri aracın içinde yarı baygın halde yatan adama müdahale etti.

BİR ANDA ARAÇTAN İNEREK LASTİK DEĞİŞTİRMEYE KALKTI

Sağlık ekiplerinin kendisine müdahale ettiği sırada bir anda ayağa kalkan F.A isimli adam şaşkın bakışlar arasında bagajdan aldığı lastikle arabasının patlayan lastiğini değiştirmeye kalktı. Polisin müdahale ettiği F.A, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

POLİS TARAFINDAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Hastanede tedavi altına alınan F.A’nın yapılan incelemesinde polis tarafından ‘Uyuşturucu madde kullanmak ve satmak’ suçlarından arandığı ortaya çıktı. Polis ekipleri hastaneye kaldırılan F.A’nın ifadesini almak için tedavisinin tamamlanmasını beklerken hastane yetkilileri F.A’nın olay yerinde kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle sızdığı ve kanında yüksek miktarda uyuşturucu madde tespit edildiğini bildirdi. Polis olayla ilgili detaylı soruşturma başlatırken ‘Uyuşturucu kullanmak ve satmak’ suçlarından aranana F.A’nın bağlantılı olduğu başka isimler olup olmadığının da araştırıldığı öğrenildi.