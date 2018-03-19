Sürekli olarak bir değişkenlik içerisinde ilerleyişini sürdürmekte olan altın fiyatlarında, özellikle çeyrek altın çok hareketli bir dönem yaşadı ve geçtiğimiz günlerde düşüş yaşayan çeyrek altının fiyatı şimdi ise zirveye yaklaştı. Peki çeyrek altın ve diğer altın çeşitleri 19 Mart’ta kaç para oldu? İşte detaylar…

Altın fiyatlarındaki hareketli ilerleyiş aralıksız bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz Şubat ayı boyunca oldukça hareketli bir dönem geçiren altın fiyatları, ayın son haftasında yükselmeye başladı ve Mart ayına da bu yükseliş ile fiyatlar giriş yaptı. Herkesin beklediği fiyatlardaki düşüşler ise geçtiğimiz günlerde yeniden yaşandı ve bu düşüşler ise çok fazla sürmeyerek fiyatlardaki yükselişler devam etti. Ekonomi analistleri de bu denli yükselişlerin önemli olduğunu ve fiyatlardaki bu yükselişlerin bir süre daha devam edeceğini ve bunun yanı sıra düşüş beklenmediğini belirtti.

19 MART 2018 GÜNDEL ALTIN FİYATLARI

19 Mart itibari ile yükselmeye başlayan çeyrek altının satış fiyatı 270 lira oldu. Gram altının satış fiyatı ise 165 lira oldu. Yarım altın ise 540 liradan satılırken, tam altının fiyatı ise 1.077 lira oldu. Bunun yanı sıra Cumhuriyet altını 1.104 lira olurken, ons fiyatı ise 1.3111 lira oldu. Ayrıca da 22 ayar bileziğin fiyatı ise 150 lira olurken, beşli altın ise 5.373 lira oldu.