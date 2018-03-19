Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde bir okulda düzenlenen etkinlikte birbirilerine düşman olan iki aile karşı karşıya gelince ortalık birbirine karıştı ve çıkan taşlı, sopalı kavgada silahlar ateşlendi. Öğretmenler ise büyük korku yaşayan öğrencileri güçlükle sakinleştirdi. İşte detaylar…

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde ki bir okulda öğrencilerin birbirlerine kaynaşmaları adına okulun bahçesinde bir etkinlik tertip edildi ve bu etkinliğe aileler de dahil edildi. Etkinlik ise gayet güzel başlarken, okul bahçesinde birbirlerine düşman olan iki aile karşı karşıya gelince önce sözlü tartışma çıktı ve ardından da bu tartışma giderek büyü ve öğrencilerin gözü önünde taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. O esnada ise köy koruyucusu olduğu iddia edilen bir kişi ise havaya ateş açtı. Çıkan kavga sonrası ve silahların patlaması sonrasında öğrenciler ve diğer veliler büyük panik yaşadı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çıkan kavganın haber verilmesi sonrasında ise bölgeye hemen çok sayıda Jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri kavgayı ayırırken, aile bireyleri bir süre daha tartışma yaşamaya devam etti. Daha sonra ise Jandarma ekipleri kavgaya biber gazı ile müdahale etmek zorunda kaldı ve ardından da iki aile bireyleri ayrıldı. Sağlık ekipleri ise kavgada yaralanan 3 kişiye ve gazdan etkilenenlere hemen müdahalede bulundu.

Öğretmenler ise kavga esnasında büyük panik ve korku yaşayan öğrencilerini güçlükle sakinleştirdi. Yaşanılan olayla alakalı olarak da soruşturma başlatıldı.